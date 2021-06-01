С 3 по 7 июня на территории Казанской ярмарки состоится 1-ая специализированная выставка мусульманской культуры “Ислам Нуры – Луч Ислама”

Всемирный конгресс татар с 3 по 5 июня 2021 года проводит в Казани XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В этом году организаторы взяли лозунгом мероприятия строки из стихотворения великого татарского поэта Г. Тукая: “И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам…”. На XI Всероссийский форум приглашены 1200 представителей духовенства и гостей из Республики Татарстан и 72 регионов Российской Федерации.

Открытие форума и работа 2 дискуссионных площадок будут организованы 3 июня 2021 года на территории ВЦ “Казанская ярмарка”.

Совместно с форумом, с 3 по 7 июня 2021 года, на территории ВЦ “Казанская ярмарка” при поддержке ДУМ РТ состоится 1-ая специализированная выставка мусульманской культуры “Ислам Нуры – Луч Ислама”.

Проект «Ислам Нуры – Луч Ислама» направлен на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам.

В выставке примут участие более 20 организаций, индивидуальных предпринимателей и мастеров, демонстрирующих мусульманские товары, литературу, одежду, продукцию по стандартам Халяль, товары народно-художественных промыслов.

В рамках выставки будет развернута масштабная мультимедийная экспозиция “Мечети Татарстана”, где будут представлены архитектурные ансамбли мечетей Болгар, Казани и Республики Татарстан.