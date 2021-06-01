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Василь Шайхразиев принял участие в совещании по подготовке Всероссийского сельского сабантуя

Василь Шайхразиев принял участие в совещании по подготовке Всероссийского сельского сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2021 0 5

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Муслюмовский район, принял участие в выездном совещании по подготовке Всероссийского сельского Сабантуя. Также в заседании организационного комитета принял участие глава Муслюмовского района Рамиль Муллин.

Напомним, XI Всероссийский сельский Сабантуй-2021 состоится 3 июля 2021 года в Муслюмово. В 2020 году праздник планировалось посвятить 100-летию ТАССР. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, Сабантуй перенесли на 2021 год.

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