Василь Шайхразиев принял участие в совещании по подготовке Всероссийского сельского сабантуя

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Муслюмовский район, принял участие в выездном совещании по подготовке Всероссийского сельского Сабантуя. Также в заседании организационного комитета принял участие глава Муслюмовского района Рамиль Муллин.

Напомним, XI Всероссийский сельский Сабантуй-2021 состоится 3 июля 2021 года в Муслюмово. В 2020 году праздник планировалось посвятить 100-летию ТАССР. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией, Сабантуй перенесли на 2021 год.