tatruen
Главная / Новости / В Пушкино состоялся традиционный Сабантуй
В Пушкино состоялся традиционный Сабантуй

В Пушкино состоялся традиционный Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.06.2021 0 1

Национальный праздник “Сабантуй” организовала Московская областная общественная организация «Татарский культурно-просветительный центр».

Сабантуй собрал гостей в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща». Праздничная программа включила мастер-классы для детей и концерт. На Сабантуе работали игровые площадки, гостей угощали блюдами татарской кухни.

В концерте приняли участие коллективы Татарского культурного центра Москвы — ансамбли «Хазина», «Нур», «Татар моңнары», «Мирас» — и артисты Фархат Аязов, Анджела Рахмани, Флора Шамсутдинова, Ринат Каюмов, Танизя Кармышева, Фирдаус Гатина, Файруза Каримуллина, Зяйнаб Сулейманова, Нурджихан Симаева, Адиля Янгуразова, Найля Дусметова, Зульфия Хабибуллаева, Азат Шакиров и Рафек Валитов.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.