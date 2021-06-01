Рустам Минниханов посетил первый фестиваль традиционных игр народов Татарстана «UenFest»

Республиканский фестиваль традиционных игр народов Татарстана UenFest посетил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фестиваль проходит на территории историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» и приурочен к 1 июня – международному дню защиты детей.

Напомним, что фестиваль традиционных игр UenFest стартовал в 2020 году. Актеры ведущих театров республики, работники домов культуры проводили народные игры и забавы, записывали это на видео, выкладывали в социальных сетях с хештэгом #уенфест. Игровые представления охватили более 1000 дворов по всей республике. Количество просмотров на официальном аккаунте проекта и на аккаунтах участников более 100 000.

Сегодня на территории Казанского Кремля в программе фестиваля запланированы интерактивные мастер-классы, традиционные народные игры, традиционная художественная роспись, бумага – пластика, глиняные игрушки.

На фестивале работают народная игровая площадка с детскими аттракционами, шатер с мультипликационными проектами «Мультифест» и детский город Казань «КидСпейс».

В концертной программе – выступление самодеятельных детских коллективов и церемония награждения финалистов I Республиканского фестиваля «UenFest», IX Республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов «Моңлы тамчы – Звонкая капель», XI Всероссийского конкурса творческих работ «Сөйкемле Шүрәле – Обаятельный Шурале».

Организаторы мероприятия – Министерство культуры РТ, ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ».