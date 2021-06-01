Пресс-релиз В Казани состоится презентация книги о легендарном дипломате Кариме Хакимове

2 июня 2021 года в 18.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 86 состоится презентация книги «Белые волки» члена Союза писателей России, заместителя председателя Совета муфтиев России, председателя Региональной общественной организации – Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарита Фарисова.

Документально-художественная повесть «Белые волки» охватывает почти сто лет истории России с начала ХХ века и по середину 2010-х годов. Автор, используя четыре разных стиля повествования, сплетает тонкую нить событий в яркое полотно истории: установление дипломатических отношений нашего государства с Королевством Саудовская Аравия, военный конфликт в Чечне, вера в дружбу и справедливость. Через судьбу всемирно известного советского дипломата Карима Хакимова раскрывается тема борьбы добра и зла, величие человеческого духа и значение любви к Родине. Карим Хакимов уникальная историческая личность. Дипломата так высоко ценили в мусульманском мире, что после его ухода со своего поста и расстрела, были на долгие годы прекращены все контакты с СССР.

Среди приглашенных гостей известные политики, деятели культуры и искусства, ученые и писатели, представители общественных организаций и СМИ.

В презентации примут участие депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов, заслуженный работник культуры РФ, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рамиль Тухватуллин, директор института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов, народные поэты Республики Татарстан Равиль Файзуллин и Ренат Харис, народный писатель Чеченской Республики Канта Ибрагимов, заслуженный работник культуры РТ Римзиль Валеев, политолог Руслан Айсин и другие известные гости.

«Белые волки» — книга, в которой каждый — на своем месте. Книга, которая не проповедует, а иллюстрирует истинный ислам. Книга, которая объективно, простым языком, понятным разным поколениям и народам, рассказывает подлинную историю нашей жизни, опираясь на факты, документы и биографии, — и вселяет надежду на лучшее, ведь общечеловеческие ценности неизменны в любое время, добро всегда побеждает зло, а вчерашний враг сегодня может протянуть руку помощи и обернуться единственным другом.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

Дата и время проведения: 2 июня 2021 года в 18.00 (сбор гостей в 17.30)

Место проведения: конференц-зал Национальной библиотеки Республики Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 86

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