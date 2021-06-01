Эльвира Морсикаева – лауреат премии «Медиана» в Московской области

26 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил лауреатов премии «Медиана», которая учреждена для поддержки талантливых авторов, освещающих актуальные для жителей Подмосковья проблемы.

Лауреатом премии стала Эльвира Морсикаева, член Медиаклуба при Полпредстве Татарстана в РФ, директор-главный редактор Наро-Фоминского информагентства Московской области.

Конкурс на соискание премии в области СМИ, интернет-блогов и социальных сетей проводится впервые, но планируется, что он станет ежегодным. К рассмотрению принимались печатные материалы, статьи в интернет-изданиях, посты в блогах, телесюжеты, видеоролики, радиосюжеты, фотоработы, мультимедийные проекты, от муниципальных пресс-служб – эссе и презентации.

«Для нас это очень важное мероприятие и мы рады всем, кто неравнодушен к Подмосковью, – сказал Андрей Воробьёв. – Благодаря вам мы информируем жителей о том, что происходит в нашем регионе: о президентских программах, благоустройстве, рекультивации – обо всех важных событиях. Я от всей души благодарю вас за то, что вы делаете свою работу профессионально, с любовью».

В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены руководители федеральных средств массовой информации, ведущие журналисты, эксперты – председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, генеральный директор АО «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, генеральный директор радио «Комсомольская правда» Роман Карманов, главный редактор программы «Вести Москва», ВГТРК Андрей Медведев и многие другие.

Работы и заявки участников конкурса рассматривал экспертный совет, в который вошли руководители ведущих СМИ России, признанные мастера журналистики. Возглавил его председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Несколько месяцев они рассматривали присланные материалы, определяли их социальную значимость для региона, актуальность поднятых тем и глубину их раскрытия. Всего поступило порядка 500 материалов. Номинаций в конкурсе нет, конкретный жанр и тематику работ определяют сами авторы.

Призовой фонд премии – 3 млн руб. 15 лауреатов получили денежные призы в размере 200 тыс. руб., отдельно отмечена лучшая муниципальная пресс-служба.

Экспертный совет по итогам рассмотрения заявок признал лауреатом премии «Медиана» Эльвиру Морсикаеву за медиапроект «Победа в лицах». Проект объединил материалы, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответном слове Эльвира отметила: «Мы ждали обратную связь от ветеранов. Это главное. Мне очень хотелось увидеть глаза ветеранов. То, что они увидят нас и то, что мы чтим их, уважаем и гордимся».

Эльвира родилась и выросла в городе воинской славы Наро-Фоминске, где проживает более 1,5 тысячи татар, в том числе выходцев из Республики Татарстан. С 2011 года Наро-Фоминск является городом-побратимом татарстанского Чистополя и сегодня сотни призывников из Татарстана служат в воинских частях на территории Подмосковья.

Пресс-служба РОО «Татарский национальный центр Московской области»