29 мая в Нижнекамском парке «Семья» прошёл праздник Ураза-байрам. От имени администрации города мусульман поздравил заместитель главы НМР, заместитель мэра Нижнекамска Гареев Тимур Рамилевич. Имам мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов пожелал верующим провести этот семейный праздник активно, поминая и благодаря Всевышнего. После официальных лиц сцену парка «Семья» заполнили дети. Они показали театрализованное представление в постановке Гульназ Сибгатуллиной «Мәдрәсәдә гыйлем алабыз». Зрителям очень понравилась постановка, и особенно душевно смотрелся среди детей Фнун бабай, который легко и с импровизациями сыграл свою роль.

Зрительская трибуна была заполнена нижнекамцами и гостями города. Были представители национальных диаспор, общественных организаций и почётные граждане города. После детского выступления, ведущий мероприятия Эльмар Абдуллин провёл со зрителями тематическую викторину. За правильные ответы каждого радовали призами. Вся территория парка была в праздничной суете. Для детей и взрослых были организованы мастер-классы от Союза Мастеров Нижнекамска, от регионального детского технопарка «Кванториум», от эколого-биологического центра, мастер-классы по завязыванию платков, по росписи хной «мехенди». Бойко шла торговля выпечкой, халяль хот-догами и национальным блюдами.

Конноспортивная школа «Актай» порадовала гостей праздника мимишными лошадками пони и покатала детей верхом и в тележке. Аниматоры собирали вокруг себя шумные детские ватаги, а шоу мыльных пузырей не оставило равнодушными и взрослых. Была организована продажа детских игрушек, оригинальных изделий ручной работы, палантинов и платков. Традиционно провели спортивные состязания для детей и взрослых. Работал центр медицинской профилактики.

Была развёрнута тематическая выставка «Татарские богословы» от Централизованной библиотечной системы. Организаторы праздника создали в парке тёплую, добрую семейную атмосферу. Особенно это ощущалось под белыми берёзами на пледах, где люди расположились семьями или кругом друзей и близких и не спеша кушали шашлычок, плов, чак-чак, очпочмак, запивая горячим чаем. Праздник удался на славу!

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