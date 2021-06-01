На Родине Ризаеддина Фахреддина

Еще до Форума татарских женщин между​ Фираей Рашитовой,​ председателем «Ак калфак-Нева» и директором мемориального музея богослова-просветителя, востоковеда Ризаэддина Фахреддина Дилярой Гимрановой завязалась творческая дружба.​ Диляра Гимранова составила экскурсионную программу в село Кичучатово Альметьевского района, где родился Ризаэддин Фахреддин.

«Тематика моей курсовой работы в медресе «Мухаммадия» составлена по​ произведению «Комментарии к изречениям пророка Мухаммеда». Эта поездка вдвойне была мне интересна», — делится Фарида Гренда.

Благодаря личному вкладу директора Диляры ханум, все собранные в музее экспонаты раскрывают жизнь и деятельность Р.Фахреддина, а так же демонстрируют предметы татарского крестьянского быта. Должно быть, в такой обстановке родился и вырос маленький Риза.

Поразили своими размерами шаджэрэ (родословное​ древо жизни) семьи Фахреддиновых. На стенах представлены фотографии Р.Фахреддина, его наставников, близких родственников. Особого внимания заслуживают сохраненные семейные фотографии, его жены – Нуржамал и детей.

В Петербурге на вечере «Ислам в истории татарского народа», прошедшем 15 мая 2021 года, прошло знакомство с правнуком Ризаэддина Фахреддина Чеславом Эрастовичем Сымоновичем. Представленное в экспозиции фото его деда Габделахада, выдаёт их подлинное сходство! Увидели фотографии его матери Альмиры ханум.

Диляра ханум ознакомила нас с личными предметами и вещами богослова и его семьи. Обратил на себя внимание поднос и сосуд с благовониями — они подарены Р.Фахреддину королём Саудовской Аравии 1926 году, когда он был избран вице-президентом Всемирного конгресса мусульман​ в Мекке и свершил Хадж.

В экспозиции музея мы внимательно осмотрели молитвенный коврик – намазлык. Дочь Р.Фахреддина Зейнаб ханум сама выполнила вышивки на нем и подарила его на 50-летие со дня рождения своего отца.​ Этот экспонат незримо связал нас с рукодельем для выставки на Форуме и вышитыми нами намазлыками.

Понравилась также большая, в виде растяжки, вышивка на красном фоне, в которой отдельные элементы и цвета имеют свой сакральный смысл. Узоры на нем повторяют родословное древо жизни. Также, символ чистоты, женского целомудрия обозначен специальным перекрестным, решеткообразным, серого цвета узором на отдельном домашнем полотенце.

Диляра ханум и ее заместитель Фарида ханум радушно угощали татарской кулинарией: зур бэлиш, очпочмак, кош теле, кыстыбый, пэрэмяч, баурсак, чак-чак. Особые слова благодарности хозяйке, родственнице Р.Фахреддина Муслима ханум.

Во второй половине дня в музее мы стали участниками дружественной встречи​ с женщинами из «Ак калфак» города Альметьевск и «Ак калфак Нева».​ Во время выступления руководитель​ «Ак калфак Нева» Рашитова Фирая ханум торжественно передала в дар музею барельеф Ризаэддина Фахреддина, выполненный ​ скульптором Винерой Абдуллиной из Санкт-Петербурга. Встреча продолжалась на природе, все вместе мы побывали на родниках села Кичучатово, в конно-спортивной школе.

Очень содержательно было для нас посещение​ средней школы села Кичучатово, которая поразила нас своими просторными светлыми помещениями. Директор школы Наркас ханум провела нас по классам, по школьному музею.

У нас остались приятные воспоминания о деревне Кичучатово, о прекрасной природе, холмах вокруг и о теплом приеме. Спасибо Диляре ханум за подготовленную ею такую интересную экскурсию, дефиле и фотосессию в женских костюмах XX-XXI веков, изготовленных на средства республиканского гранта, и Фариде ханум, работнику музея, за гостеприимство.

В ходе мероприятия были затронуты очень важные и актуальные вопросы. О национальном самосознании, мировоззренческих основах, как ценить и оберегать наше культурное наследие, как передать подрастающему поколению наш родной язык и народную душевность, как следовать семейным традициям и ценностям, стремление к знаниям и образованию; как быть свободным в своём развитии; о воспитании и обучении детей в семье и школе.

Огромное спасибо Оргкомитету Всемирного конгресса татар, Международной общественной организации «Ак-калфак»,​ лично ее руководителю Кадрие Раесовне за приглашение и за прекрасную программу Форума, которая послужит примером для дальнейшей деятельности «Ак калфак-Нева».​

Благодарим всех волонтёров, оказавших помощь в проведении Форума. Поездка в Татарстан послужила рождению новых планов «Ак калфак -Нева»​ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с любовью к своему родному языку и национальным обычаям и традициям.

Фирая Рашитова, «Ак калфак-Нева»

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