В Санкт-Петербурге пройдет региональный финал конкурса «Татар кызы 2021»

4 июня в 18:00 в ЦДК «Московский» пройдет финал конкурса «Татар кызы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Конкурс включает несколько этапов, где претендентки на корону должны будут в течение определенного времени как можно более оригинально, весело и правдиво рассказать о себе, ответить на вопросы членов жюри, продемонстрировать свои творческие навыки и, собственно, показать свою красоту.

Жюри оценивает: знание традиций, навыки общения на татарском языке, широту взглядов, женственность, грацию, обаяние.

В финале примут участие 9 конкурсанток. Главная идея конкурса – преемственность поколений, сохранение традиций и языка.

tatspb.tatarstan.ru