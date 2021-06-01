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В Санкт-Петербурге пройдет региональный финал конкурса «Татар кызы 2021»

В Санкт-Петербурге пройдет региональный финал конкурса «Татар кызы 2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.06.2021 0 3

4 июня в 18:00 в ЦДК «Московский» пройдет финал конкурса «Татар кызы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Конкурс включает несколько этапов, где претендентки на корону должны будут в течение определенного времени как можно более оригинально, весело и правдиво рассказать о себе, ответить на вопросы членов жюри, продемонстрировать свои творческие навыки и, собственно, показать свою красоту.

Жюри оценивает: знание традиций, навыки общения на татарском языке, широту взглядов, женственность, грацию, обаяние.

В финале примут участие 9 конкурсанток. Главная идея конкурса – преемственность поколений, сохранение традиций и языка.

tatspb.tatarstan.ru

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