В Санкт-Петербурге были вручены сертификаты КФУ об окончании курсов татарского языка

2021 год объявлен в Республике Татарстан Годом родных языков и народного единства. В Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт- Петербурге и Ленинградской области с 27 февраля по май возобновились бесплатные курсы по изучению татарского языка. Курсы проводились для всех желающих, без ограничения по возрасту и уровня знаний языка. Обучение проводила методист центра Института Каюма Насыри – Алина Хайруллина. Прошло 3 месяца обучения по её разработанной дополнительной общеразвивающей образовательной программе.

Алина Хайруллина по успешному завершению обучения вручила сертификаты КФУ «Татарский язык. Начинающий уровень» всем слушателям курсов среди которых татарские молодые предприниматели, руководители фирм, студенты и представители татарской общественности.

Также были награждены благодарственными письмами Центра юные слушатели. Ученики, посещавшие уроки, выразили огромную благодарность педагогу Алине Хайруллиной и Постпредству Республики Татарстан за организацию курсов и пожелали продолжения обучения в следующем учебном году, которые возможно возобновятся осенью этого года.

Институт Центр Каюма Насыри в КФУ – уникальный институт, который продвигает татарский язык как за пределами Татарстана, так и России. Такой организации на сегодня нет ни в одном другом национальном регионе России. Он был создан в 2014 году. В декабре 2015 года был открыт Образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри в Санкт-Петербурге.

Это виртуальный институт, который пропагандирует татарский язык и татарскую культуру, а также русский язык за рубежом для наших соотечественников, для татар. Сотрудниками КФУ был предложен проект Института Каюма Насыри, который получил поддержку благодаря Государственной программе по сохранению и развитию языков народов Татарстана на 2014-2020 годы.

Название в честь дореволюционного татарского просветителя Каюма Насырий было выбрано неслучайно. Ему принадлежат фундаментальные разработки в грамматике татарского языка и в сопоставлении с другими тюркскими языками. В своих трудах выступал за чистоту татарского языка от турецких заимствований и был сторонником изучения русского языка татарскими детьми.

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