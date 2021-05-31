В Азнакаево прошли конкурсы по чтению Корана и татарскому макаму

30 мая, ДУМ РТ, мухтасибатом и администрацией Азнакаевского района, центром подготовки Куръан-хафизов КИУ были проведены два крупных конкурса по чтению Корана. Мероприятие, посвященное 1100-летию принятия ислама и объявленному в Татарстане Году родных языков и единства народов, прошло во Дворце культуры города Азнакаево.

IV Межрегиональный конкурс чтецов Корана «Аслям» проводился в двух номинациях: на знание последних двух и последних шести джузов Корана. В первой номинации приняли участие – 20 человек, во второй номинации состязались 9 человек. Участники конкурса приехали из Казани, Лениногорского, Сармановского, Кукморского, Сабинского, Мамадышского, Буинского, Бугульминского, Высокогорского, Муслюмовского, Бавлинского, Балтасинского, Ютазинского, Альметьевского, Нижнекамского, Набережночелнинского мухтасибатов, Ханты-Мансийского автономного округа. Двенадцать человек изъявили желание принять участие в конкурсе по татарскому макаму. В конкурсе участвовали мужчины, владеющие татарским или башкирским языками, возрастных ограничений не было.

Открывая конкурс, первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов поприветствовал участников от имени муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

– Очень важно, что в канун большого юбилейного года мы отмечаем лучшего чтеца Куръана и чтеца Корана татарским макамом. Наша религия, Коран, сунна Пророка, право наших родителей, детей, соплеменников, родная земля и родной язык – это аманат. Пусть Аллах позволит нам сохранить этот аманат», – подчеркнул он.

Имам-мухтасиб Азнакаевского района Азат хазрат Талибуллин ознакомил конкурсантов с историей проведения в районе конкурсов Корана, отметил, что нынешний конкурс посвящен началу мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама, а также подчеркнул важность включения в него конкурса татарского макама. «Пусть сегодняшнее мероприятие станет большим шагом к возвращению татарского макама”, – пожелал он. “Коран смягчает сердца, исцеляет тела. Читать и слушать Коран – большая награда”, – сказал он.

Главный специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, главный судья конкурса Корана Ильнур хазрат Хайруллин разъяснил порядок проведения и подведения итогов конкурса. “Если мусульмане соберутся, чтобы читать книгу Аллаха, то этот маджлис будет окружен ангелами и в сердцах его участников будет мир. Изучение и правильное чтение Корана – обязанность каждого мусульманина. Мы должны не только правильно читать Коран, но и размышлять, выполнять повеления Аллаха, воздерживаться от того, что Он нам запрещает”, – сказал он.

Выступления конкурсантов оценивались по 100-балльной системе в соответствии с международными стандартами: чтецы должны были знать Коран наизусть и читать его с соблюдением правил таджвида.

В состав жюри вошли главный специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, Коран-хафиз Ильнур хазрат Хайруллин, представитель Всемирной организации Коран-хафизов Ибрагим хазрат Сабиров, директор Центра подготовки Коран-хафизов КИУ Габдрашит хазрат Фаизов.

Лучший читатель Корана по татарскому языку живет в Казани, ему 38 лет. Он самостоятельно подготовился к конкурсу, выучить татарский макам ему помогли зикры, произносимые в месяц Рамазан. В настоящее время он работает секретарем в Центре подготовки Коран-хафизов КИУ. Окончил 2-ю татарскую гимназию имени Ш. Марджани г. Казани, вечернее отделение медресе “Мухаммадия”. Кроме денежного приза, он был награжден специальным призом муфтия Татарстана – путевкой в умру.