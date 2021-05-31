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Завершился проект «300 лет открытий — Покорение Сибири»

Завершился проект «300 лет открытий — Покорение Сибири»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.05.2021 0 6

Завершился проект «300 лет открытий — Покорение Сибири», представленный Региональным медиахолдингом «Кузбасс» и Кузбасским музеем-заповедником «Томская Писаница» под руководством Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

29 мая в городе Новокузнецке завершил свой маршрут струг “Орёл”.  Участников проекта- реконструкции «300 лет открытий» встретили на празднике в «Кузнецкой крепости». Сотни новокузнечан, а также гости города смогли поучаствовать в интерактивных представлениях, познакомиться с творчеством местных гончаров, художников и мастерами других ремесел, угоститься блюдами национальных кухонь. Коллектив “Нур” татарской автономии принял активное участие в мероприятии, представив выставку татарской культуры.

 

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