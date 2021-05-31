В Московской области прошел первый Сабантуй 2021 года

В парке «Березовая роща» городского округа Пушкинский в минувшие выходные прошел национально-культурный праздник «Сабантуй». Это первый Сабантуй, прошедший в московском регионе в 2021 году.

В нем принял участие заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин. Он поприветствовал организаторов и гостей праздника от имени Равиля Калимулловича Ахметшина, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ.

Праздник также посетили заместители Главы администрации Пушкинского округа Надия Халилова и Нина Ушакова, председатель Общественной палаты г.о. Пушкинский Алексей Селеменев, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, депутаты Совета депутатов г.о. Пушкинский, члены Общественной палаты округа, ветераны, молодёжь, представители общественных организаций, жители и гости г.о. Пушкинский. Ведущей праздника выступила Альбина Валеева.

Мероприятие организовала Московская областная общественная организация «Татарский культурно-просветительный центр» при поддержке Администрации Пушкинского городского округа.

Открывая праздник, Председатель Татарского культурно-просветительного центра Рамиль Фасхудинов отметил: «Для меня отрадно, что на этом празднике собрались представители разных национальностей и конфессий. Наша страна Россия является великой державой, где на протяжении многих веков представители разных народов и религий живут друг с другом в мире, добре и согласии, прекрасным примером этого является наш городской округ Пушкинский».

В рамках церемонии открытия праздника прошло награждение активистов Татарского центра.

В свою очередь, Эмиль Файзуллин по поручению Равиля Калимулловича Ахметшина вручил памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Знаки получили председатель Татарского культурно-просветительского центра Пушкино Рамиль Фасхудинов, а также ректор Московского исламского колледжа теологии и права Ринат хазрат Фасхудинов.

Организаторы Сабантуя подготовили для участников праздника широкую развлекательную программу. Несмотря на дождливую погоду, работали мастер-классы для детей, игровые площадки, гости могли попробовать татарскую кухню и, конечно, посмотреть концертные номера.

На сцене с вокальными, танцевальными и инструментальными номерами выступили ансамбль татарского танца «Ильдан», заслуженный работник культуры Республики Татарстан Наиля Дусметова, лауреаты российских и международных конкурсов Рафек Валитов и Зульфия Хабибуллаева, артисты Дома культуры «Строитель» Андрей Крухмалёв и Светлана Деркач, народный коллектив ансамбль народного танца «Россияночка» Дома культуры «Пушкино», театр татарской песни «Тальян», ансамбль татарской песни и пляски «Мирас», ансамбль татарской песни «Нур». С вокальными номерами также выступили Ринат Каюмов, Альфия Шамсатдинова, Рушания Романчук и многие другие.