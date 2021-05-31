В Тобольске состоялся вечер поэзии, посвященный творчеству поэта Булата Сулейманова

28 мая в МАУК «ЦСТК» города Тобольска состоялся вечер поэзии, посвященный творчеству первого сибирскотатарского поэта Булата Сулейманова

«Мин себер татары» («Я сибирский татарин»).

Участники встречи беседовали о значении личности поэта Булата Сулейманова, его объединяющем начале на ниве интереса к родной культуре, языку, традициям, истории.

На мероприятии прозвучали стихи поэта, ансамбль ветеранов

«Яшьлеккэ саяхэт» исполнил песню написанную на стихи Б. Сулейманова. Значимым событием было выступление одногрупника поэта по Московскому литературному институту.

Вечер поэзии посетил Бронтой Янгович Бедюров – поэт, переводчик, востоковед-тюрколог, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994), народный писатель Республики Алтай, почетный гражданин Республики Алтай, академик Академии Российской словесности.

Центр сибирско-татарской культуры