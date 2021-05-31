Всероссийский форум татарских религиозных деятелей соберет в Казани более тысячи делегатов

С 3 по 5 июня в Казани пройдет XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Ожидается, что участие в работе пленарного заседания форума примет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщили «БИЗНЕС Online» во всемирном конгрессе татар, участие в форуме примут 1,2 тыс. представителей татарского духовенства и гостей из Татарстана и 72 регионов Российской Федерации.

Торжественное открытие форума пройдет 3 июня в выставочном центре «Казанская ярмарка». Участие в мероприятии примет председатель национального совета «Милли шура», вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Далее делегаты форума поучаствуют в трех дискуссионных площадках, где поделятся опытом религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка, обсудят вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети интернет, тему изучения духовного наследия татарского народа, а также современное состояние учебно-воспитательной работы в духовных учебных заведениях.

4 июня в международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет пленарное заседание форума, в котором запланировано участие Президента Татарстана. В последний день форума имамы поучаствуют в мероприятии «Изге Болгар жыены» в городе Болгаре Спасского района Татарстана.

В этом году форум пройдет под лозунгом, за основу которого взяты строки из стихотворения татарского поэта Габдуллы Тукая: «И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам…» Напомним, 2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков и национального единства.

Первый форум татарских религиозных деятелей прошел в Казани в сентябре 2010 года. Тогда участие в нем приняли более 700 представителей татарского духовенства из 40 субъектов Российской Федерации.

business-gazeta.ru