В Тобольске состоялся региональный конкурс – фестиваль татарской культуры «Сибирские самоцветы» («Себер җәүһәрләре»). Мероприятие собрало почти 200 участников из Тюменской области: городов Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, а также Вагайского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Ялуторовского и других районов. Фестиваль направлен на развитие национальной татарской культуры, традиций и обычаев, а также творческих способностей и личностного потенциала участников. Его проведение стало возможным благодаря победе МАУК «Центра сибирско-татарской культуры» города Тобольска в грантовом конкурсе СИБУРа «Формула хороших дел».

В рамках фестиваля участники и творческие коллективы демонстрировали свои навыки в пяти направлениях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное творчество» и «Национальная кухня». На финальном гала-концерте выступили лучшие, подарив жителям Тобольска настоящий праздник.

– Благодарим компанию СИБУР за отличные возможности, которые она предоставляет в рамках грантового конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Эта программа дает реальный шанс воплотить в жизнь мечты. Наша мечта – проведение регионального фестиваля национальной татарской культуры – сбылась именно благодаря программе. Большое спасибо участникам и зрителям – благодаря вам наш фестиваль стал таким ярким и незабываемым, а также всем, кто поддержал наш проект при отборе заявок на грант. Отрадно, что гала-концерт фестиваля посетили и иногородние гости, находившиеся в этот момент в туристической поездке в Тобольске. Приятно слышать положительные отзывы от гостей нашего города и зрителей фестиваля. Мы искренне надеемся на то, что фестиваль станет традиционным и будет радовать тюменцев, тоболяков и туристов интересными колоритными номерами каждый год, – говорит директор МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска Гульсина Ташкеева.

Награды получили 63 участника и коллективы в 5 возрастных категориях. Активное участие в фестивале приняли и самые маленькие – ребята из детских садов №40, №7, №1, МАОУ СОШ №15 города Тобольска. Яркие выступления в вокальном конкурсе показали ансамбль «Сузге» МАОУ СОШ №15, Кристина Тонко (г. Тюмень), Ленария Хасанова (г. Тобольск). В художественном слове жюри отметили Римму Шарипову и Разалию Курманалиеву (г. Тобольск). В Декоративно-прикладном творчестве не было равных мастеру Шайдулле Хамидуллину, его изделия хранятся в музеях мира в Германии, в Москве. В Гастрономическом конкурсе лидировали представители кафе «Бэхетле».

Центр сибирско-татарской культуры