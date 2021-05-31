В Ленинградской области пройдет Сабантуй

Дорогие друзья, бессменные поклонники и участники прекрасного татаро-башкирского праздника “Тосненский Сабантуй”!

В этом году, 13 июня 2021 года в 12 часов, на том же заповедном уголке Тосненского района Ленинградской области, в пос. Шапки (на берегу Нестеровского озера) вновь соберутся жители многонационального Тосненского района и Ленинградской области праздновать окончание весенне-посевной страды.

Как и в прошлые годы гостей и участников Сабантуя ждет большая культурно – развлекательная и игровая программа, где прозвучат дивные татарские, башкирские и русские песни, будут исполнены красочные национальные танцы.

Как всегда, на спортивно-игровой площадке состоятся самые различные национальные виды спортивных игр. Центральным событием станет борьба батыров на поясах “Коряш” за главный приз Сабантуя. Будоражащий запах национальной кулинарии , узбекского и таджикского плова, других восточных вкусностей помогут утолить возбужденный аппетит.

С нетерпением будем ждать всех, кто умеет вдохновенно трудиться и отдыхать. Добро пожаловать!

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области