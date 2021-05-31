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VIII Международная олимпиада «Будущее большой химии-2021» КНИТУ состоялась в Ташкенте

VIII Международная олимпиада «Будущее большой химии-2021» КНИТУ состоялась в Ташкенте

в Новости, Слайдер, Образование, Соотечественники, 31.05.2021 0 4

С 24 по 25 мая 2021 года в Ташкенте, на площадке факультета «Неорганика» Ташкентского химико-технологического института состоялся 2 тур VIII Международной олимпиады «Будущее большой химии» Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), в котором приняло участием около 200 абитуриентов из Республики Узбекистан, в том числе российские соотечественники.

Республику Татарстан представили сотрудники ФГБОУ ВО КНИТУ Института развития непрерывного образования: начальник центра до вузовской подготовки Шишкова Е.А. и начальник отдела профессиональной ориентации школьников Арсланова Э.С.

Представительство
Республики Татарстан
в Республике Узбекистан

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