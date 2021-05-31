В Казани стартует летний культурный сезон

В столице Татарстана летний культурный сезон откроется яркими событиями. Первые из них пройдут уже на следующей неделе.

2 июня в парке «Крылья Советов» состоится День казанского жизнелюба. В этом году он посвящен ЗОЖ и пройдет при поддержке Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани. В парке будут расположены площадки с различными тематическими активностями: творческими мастер-классами, зарядкой и йогой, лекторием по безопасности дорожного движения. Всем участникам праздника будет предложено стать амбассадорами акции «Я привился»; здесь же будут организованы мобильные пункты вакцинации.

3 июня в общественных пространствах Казани стартует проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт», что в переводе с татарского означает «В движении – жизнь». Суть проекта – в проведении спортивных и творческих занятий на татарском языке. В течение летнего сезона (с мая по сентябрь) запланированы 14 занятий по йоге, стретчингу, дыхательной гимнастике и национальным танцам в шести общественных пространствах города: набережной озера Нижний Кабан, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парках им.Горького, им.Урицкого, «Черное озеро» и на бульваре по ул.Фучика. Первое занятие по йоге пройдет уже в четверг в 19:00 на набережной озера Нижний Кабан. Его проведут тренер Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров.

3 июня в культурном центре «Московский» при содействии Музея социалистического быта откроется первый в Казани Фестиваль джинсовой культуры. На открытии запланированы танцевальный флешмоб, экскурсия по «джинсовой» выставке, выступление рок-н-ролл группы «Мистер Твистер» и выставка байков мотоклуба True. Для гостей фестиваля будут открыты фуд-корт, зона отдыха с игровыми приставками, танцплощадка. В день открытия вход на джинс-фест бесплатный, в следующие дни – по билетам. Фестиваль продлится 4 дня.

6 июня в День русского языка, традиционно отмечаемый в день рождения А.С.Пушкина, в Лядском саду пройдет интеллектуальный марафон «Книга-фест 2021». В церемонии открытия примут участие молодые казанские поэты и музыканты. Основным событием фестиваля станет творческая встреча с Константином Мильчиным, российским литературным критиком, журналистом, главным редактором просветительского интернет-портала «Горький».

На выставочной тропе будут представлены фотовыставки «Нескучно о науке» и «В мире слов». В аллеях сада запланированы литературные диктанты (на русском и татарском языках), лекции, интеллектуальные игры для детей, чтение сказок, интерактивный урок, мастер-классы. Гости «Книга-феста» познакомятся с «библиотекой на колесах» и смогут отдохнуть за чтением книги или журнала в импровизированной «Летней читальне».

Кроме того, в Лядском саду будет открыта выставка-продажа книжной продукции и традиционный буккроссинг – свободный обмен книгами.

kzn.ru