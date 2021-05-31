Сажида Баталова: «В Бурятии татары по численности уступают только русским и бурятам»

Как переселялись татары на территорию Бурятии, какой процент татар в этой республике знают родной язык, какими путями можно возродить татарское самосознание и культуру на сибирской земле – об этом в ИА «Татар-информ» рассказала председатель Национально-культурной автономии татар Бурятии.

«70 процентов переселенцев были татары»

– Сажида ханум, как татары оказались в тех краях?

– Татары Поволжья стали массово переселяться в Сибирь с открытием торговых путей. Это было примерно в середине XIX века. Но после событий 1917 года многие из них уехали.

Во втором десятилетии ХХ века в рамках государственной политики заселения новых земель переселение татар возобновляется. В основном это были земледельцы. Согласно архивным материалам, 60-70 процентов приехавших по этой программе в Бурятию были татары.

В те годы политика государства в сфере образования и культуры позволяла представителям народов изучать свой родной язык и культуру. В школах обучение предметам шло на татарском языке. Из Татарстана в Бурятию приезжали молодые учителя для преподавания татарским детям родного языка и ведения других предметов на их родном языке. К сожалению, в конце 1950-х – начале 1960-х годов эта работа остановилась. В результате несколько поколений татар были воспитаны вне среды родного языка и культуры, национальных традиций.

«Татары становятся артистами бурятского театра»

– Сложно сохранить татарский язык за пределами Татарстана?

– Очень сложно. Татары общительные, открытые. Наш народ везде со всеми находит общий язык. Но иногда татары теряются в окружающей среде, поддаются ассимиляции. В Бурятии никого не удивляет, что многие татары знают и русский, и татарский язык. Есть и такие татары, что родились в бурятской деревне и в совершенстве владеют литературным бурятским языком. Татары на севере даже участвуют в бурятских театрах. А своего родного языка они могут и не знать…

Городские татары в основном общаются на русском. Молодежь также владеет только русским языком. Правда, за 15 лет деятельности автономии ситуация, хоть и постепенно, меняется в лучшую сторону.

Есть проблемы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Татары туда переселялись в 1930-1950 годах. Сегодня в татарских деревнях на этих территориях родной язык практически забыт. Он сохранился только у жителей старше 50 лет. Татары, проживающие в дальних районах, очень плохо знают о татарском мире. Даже в наш век Интернета они не интересуются своими корнями, традициями.

Очень беспокоит нехватка учителей татарского языка и литературы. Мало книг и для обучающихся на русском языке. В прошлом году впервые от Министерства образования и науки Татарстана получили пять комплектов учебников татарского языка для 1-9 классов. Пока дали по одному комплекту в деревню.

Проживающие в отдаленных районах татары встречаются с такими вызовами, как ассимиляция, урбанизация и глобализация. Мы побывали в деревнях с компактным проживанием наших соплеменников. На что обратили внимание: в этих селах уровень владения татарским языком ниже 30 процентов. А в столице региона эти показатели еще ниже. Лишь немногие могут что-то сказать об истории, традициях, культуре своего народа.

«Нужны учреждения дополнительного образования на татарском языке»

– Как можно выйти из ситуации? Что нужно сделать, чтобы сохранить татарский язык?

– Я хочу сказать, как поляки в Бурятии сохраняют свой язык. Из Польши на государственные деньги каждый год к нам приезжает учитель польского языка. Он обучает всех, независимо от национальности. За один-два года посетители курсов полностью овладевают языком. Потом они уезжают в Польшу в высшие учебные заведения и по программе магистратуры. Вот так, хотя ведь поляков у нас всего около ста человек.

Мы в татарской автономии отказались от уже устаревающей формы воскресных школ. Кто хочет побывать в татарской среде, может прийти в Клуб татарской культуры. Татары туда приходят, вдоволь общаются, заводят дружбу, устраивают чаепития, танцуют и поют. Там же, на мастер-классах можно научиться секретам приготовления татарских национальных блюд.

Этого недостаточно. Нужны учреждения дополнительного образования на татарском языке – детские театры, студии художественной речи, риторики, эстрадного жанра, нужны экскурсоводы, конкурсы КВН на татарском языке.

В наше время важно уметь говорить правильно, красиво, понятно. Но обычно всему этому обучают только на русском языке.

– Татары Бурятии ходят в мечеть?

– У нас есть одна мечеть в Улан-Удэ. Еще одна строится. Татар в мечетях немного. В основном они приходят только чтобы исполнить похоронный обряд, помянуть предков, дать садака. Но соблюдающих уразу и намаз в последние годы стало больше.

– Часто бываете в Татарстане?

– Татары, где бы они ни были, всегда тянутся к родной земле – к Татарстану. Несмотря на разделяющие нас 5 тысяч километров, активисты автономии постоянно бывают на различных форумах, фестивалях, конференциях, съездах, проходящх в Казани. Татарстан – наша колыбель, это наш родной край, дающий нам силу.

«Не нужно превращать перепись в народное творчество»

– В этом году пройдет Всероссийская перепись населения. Татары Якутии как-то готовятся к ней?

– Перепись населения – серьезное и ответственное событие. Не нужно его превращать в какое-то народное творчество. Недавно были в самоизоляции, поняли, как это – отделяться друг от друга. Отделяться не нужно, нам надо быть вместе, едиными. Только в единстве мы сможем решать стоящие перед нами проблемы. Нас объединяют татарский дух, татарский моң, татарская душа.

– Почему при переписи надо себя указывать как татар, как вы считаете?

– Человек – как дерево: чем сильнее его корни, тем обильнее урожай. Тот, кто крепко стоит на ногах, берет силу от своих корней, тот достигает успеха. А эти корни – это не только наши близкие, родственники. Это весь наш род, наш народ.

Чтобы добиться успеха, в первую очередь надо знать вот эти свои корни. Как не выбирают родину, нацию свою тоже не выбирают. Раз так, почему же мы должны отказываться от своих корней, своих предков, традиций, своей Родины? «Я татарин», «Я татарка» – как гордо звучит! Надо это гордое имя передать и нашим детям. А дети должны быть еще лучше тебя. Вот тогда народ живет.

– Сажида ханум, мы знаем, что вы автор многих публикаций…

– Да, я всегда интересовалась разными сферами жизни. В 2014 году увидели свет книги, посвященные межнациональным отношениям, этнокультуре, монографии, а также комплексные методики по творческому развитию детей и дополнительному образованию.

В 2016 году вышла энциклопедия этнокультурных проектов. В 2019 году увидела свет моя книга о деятельности татарской федеральной национально-культурной автономии. Такой книги в России еще не было. В прошлом году в четвертый раз была переиздана книга «Татары на Байкале: от формирования общества до развития национально-культурной автономии».

А по итогам переписи 2002 года в Бурятии проживали 8,1 тысяча татар. Перепись 2010 года показала, что их численность в регионе сократилась – до 6,8 тыс. человек. Татары по численности в регионе уступают только русским и бурятам. Татары проживают практически во всех районах республики.

Местная татарская национально-культурная автономия основана в 2005 году. Автономия ведет деятельность в области изучения и сохранения родного языка, культуры и национальных традиций.

tatar-inform.ru