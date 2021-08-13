Сады земные Мудариса Мингазова

Вчера в музее Горького и Шаляпина открылась персональная выставка народного художника Республики Татарстан Мудариса Мингазова “Сады земные” (“Төсләрдә милли хисләр”).

На вернисаже присутствовали представители Министерства культуры РТ, Союза художников РТ, деятели искусства. Среди гостей был и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. “Мударис Мухетдинович – известная личность в татарском мире. В каждом его рисунке отражаются татарские мотивы. Всю любовь к татарскому народу художник показывает в своем творчестве”, – отметил руководитель и вручил деятелю искусства медаль Всемирного конгресса татар за труд в деле сохранения и развития татарской национальной культуры.

Гости выставки, а также друзья художника говорили о нем, как о мастере своего дела. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РТ Индус Тагиров охарактеризовал его, как “человека, который может показать всю полноту жизни татар”.

Напомним, выставка будет работать в течение месяца, до 12 сентября 2021 года.

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