Возрождение мечети: казанской «Иске Таш» вернут исторический облик

Мечеть «Иске Таш» иногда называют Девятой соборной мечетью, или Старокаменной. Если верить легенде, её построили на средства торговца Габдуллы Утямышева – на месте братской могилы солдат, защищавших Казань от войск Ивана Грозного в 1552 году. Обозначением служил «Зур Иске Таш» (с тат. – «большой старый камень»), в связи с чем мечеть и получила своё название.

С того времени здание ни разу не подвергалось реставрации и никем не исследовалось. В советское время мечеть использовалась как школа, затем как склад, а в 1994-м её вернули верующим. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения, реставрации которого добивались несколько лет.

– Мы были вынуждены искать документы для того, чтобы доказать, что у неё был минарет. Два суда прошли, чтобы доказать их подлинность. Они где-то брошены были – времена были такие. Нашли их в чистопольском архиве, – рассказал депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Работы по реставрации запустили в рамках партийного проекта «Историческая память». Благодаря ему уже восстановлены Азимовская и Апанаевская мечети, а также Петропавловский собор.

– Ни в одном другом регионе такой мечети, как «Иске Таш», у нас нет. Поступило много предложений от жителей города, инициативу проявили и сами служители. Теперь наша задача – привести мечеть в первозданный вид, – добавил парламентарий.

«Реставрационные работы мешать общине мечети не будут»

Проект реставрации «Иске Таш» разрабатывался больше года. По словам главного архитектора подрядной организации «Татарское специальное научно-реставрационное управление» Рании Раимовой, особых проблем при проектировке не возникало. Но сложности появились на этапе договоренности с имамом и служителями мечети, которые настаивали на продолжении службы в «Иске Таш».

– Вывести их было очень сложно, поэтому мы решили, что производство и финансирование поделим в два этапа. Сейчас занимаемся демонтажно-реставрационными работами первого яруса, а служители продолжают собираться и совершать ежедневные намазы и обряды на втором этаже, – рассказала Раимова.

На сегодняшний день рабочие уже приступили к ремонту первого этажа. Здесь расположены два основных помещения – они полностью автономны и отделены от молельных залов.

– Поэтому наши реставрационные работы никоим образом мешать общине мечети «Иске Таш» не будут, – заверил замгендиректора ТСНРУ Рустем Хуснутдинов.

К слову, сами работники мечети не раз проводили косметический ремонт здания. Можно увидеть стойкую цементную штукатурку и аккуратно выбеленный кирпич, что создаёт неплохой внешний облик.

– Вроде бы красиво и так, но практика показывает, что после разбора кирпичный цоколь и само здание оказываются в очень плачевном состоянии. Внизу, к примеру, располагался склад для механизаторов. Большие ворота остались с того времени, когда внутрь чуть ли не въезжала техника, – рассказала главный архитектор научно-реставрационного управления. – К тому же земля поднялась и кирпичная стена оказалась под ней – так не должно быть. Проект реставрации предусматривает все эти нюансы.

На реставрацию всей мечети из госбюджета выделено свыше 140 млн рублей. Первый транш на реставрацию в 30 млн рублей подрядчики уже получили, сообщил депутат Ильдар Гильмутдинов.

– Это примерные расчеты. Сама работа еще покажет дополнительные затраты, потому что, как показывает наш опыт, в процессе появляется много моментов, которые требуется заново пересмотреть, – отметил парламентарий.

«Хотим восстановить вид мечети 1802 года»

Работы по реставрации завершат в первой половине 2023 года. За это время храму планируют вернуть первоначальный облик.

– На сегодняшний день на чердаке спрятаны купола, которые были изначально. В советские времена их закрыли потолком. Сейчас стоит вопрос открыть эти купола, сделать два больших молельных зала – женский и мужской. Так было исторически, и мы хотим восстановить вид мечети 1802 года. Там фрески сохранились, где висела люстра, – рассказал имам «Иске Таш» Надир хазрат Шаймуратов.

По словам замгендиректора подрядной компании, в первую очередь рабочие займутся усилением фундамента и проведут комплекс гидроизоляционных мероприятий. Уберут поздние советские конструкции – перегородки, стены и приведут помещение к историческому виду.

– Точно так же планируем провести работы с фундаментами по периметру храма. Будем убирать отмосток, понижать грунт, реставрировать кирпичную кладку. После этого оденем мечеть в строительные леса и почистим под фасадом – это будет подготовка ко второму этапу, – добавил Рустем Хуснутдинов. – Поскольку мечеть оштукатурена, нужно провести дополнительные исследования несущих конструкций и кирпичной кладки. То есть мы сбиваем штукатурку, смотрим, что под ней, и только тогда приступаем ко второму этапу работ.

Представитель научно-реставрационного управления подчеркнул, что они готовы к тому, что состояние конструкций будет очень плохое. Больше всего волокиты, по его словам, предстоит в работе с минаретной стеной, на которую опирается башня.

Главный архитектор ТСНРУ отметила, что реставрационные работы позволят не только вернуть «Иске Таш» исторический облик, но и найти важные артефакты из истории старинной постройки.

– Мечети безумно повезло – она довольно древняя. И мы очень надеемся, что, разобрав внутреннюю отделку, найдем подлинные исторические находки рубежа XVIII и XIX веков. Во время работ мы уже нашли кусочек старинных наличников, – рассказала Рания Раимова. – В своё время, когда реставрировали Галеевскую мечеть, обнаружили очень живописный разрисованный пояс. Здесь декоративные элементы мы вряд ли найдем, потому что «Иске Таш» спроектирована в стиле строгого классицизма, но интересные детали в процессе работы можно найти с большой вероятностью.

Альфинур Сафарова

KazanFirst