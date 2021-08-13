Возрождение мечети: казанской «Иске Таш» вернут исторический облик

В Ново-Татарской слободе Казани началась реставрация одной из старейших мечетей начала XIX века. За 220 лет знаковый мусульманский храм ни разу не ремонтировали. Архитекторы надеются, что во время разборов конструкций «всплывут» старинные артефакты.
Мечеть «Иске Таш» иногда называют Девятой соборной мечетью, или Старокаменной. Если верить легенде, её построили на средства торговца Габдуллы Утямышева – на месте братской могилы солдат, защищавших Казань от войск Ивана Грозного в 1552 году. Обозначением служил «Зур Иске Таш» (с тат. – «большой старый камень»), в связи с чем мечеть и получила своё название.
С того времени здание ни разу не подвергалось реставрации и никем не исследовалось. В советское время мечеть использовалась как школа, затем как склад, а в 1994-м её вернули верующим. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения, реставрации которого добивались несколько лет.
– Мы были вынуждены искать документы для того, чтобы доказать, что у неё был минарет. Два суда прошли, чтобы доказать их подлинность. Они где-то брошены были – времена были такие. Нашли их в чистопольском архиве, – рассказал депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
Работы по реставрации запустили в рамках партийного проекта «Историческая память». Благодаря ему уже восстановлены Азимовская и Апанаевская мечети, а также Петропавловский собор.
– Ни в одном другом регионе такой мечети, как «Иске Таш», у нас нет. Поступило много предложений от жителей города, инициативу проявили и сами служители. Теперь наша задача – привести мечеть в первозданный вид, – добавил парламентарий.
«Реставрационные работы мешать общине мечети не будут»
Проект реставрации «Иске Таш» разрабатывался больше года. По словам главного архитектора подрядной организации «Татарское специальное научно-реставрационное управление» Рании Раимовой, особых проблем при проектировке не возникало. Но сложности появились на этапе договоренности с имамом и служителями мечети, которые настаивали на продолжении службы в «Иске Таш».
– Вывести их было очень сложно, поэтому мы решили, что производство и финансирование поделим в два этапа. Сейчас занимаемся демонтажно-реставрационными работами первого яруса, а служители продолжают собираться и совершать ежедневные намазы и обряды на втором этаже, – рассказала Раимова.
На сегодняшний день рабочие уже приступили к ремонту первого этажа. Здесь расположены два основных помещения – они полностью автономны и отделены от молельных залов.
– Поэтому наши реставрационные работы никоим образом мешать общине мечети «Иске Таш» не будут, – заверил замгендиректора ТСНРУ Рустем Хуснутдинов.
К слову, сами работники мечети не раз проводили косметический ремонт здания. Можно увидеть стойкую цементную штукатурку и аккуратно выбеленный кирпич, что создаёт неплохой внешний облик.
– Вроде бы красиво и так, но практика показывает, что после разбора кирпичный цоколь и само здание оказываются в очень плачевном состоянии. Внизу, к примеру, располагался склад для механизаторов. Большие ворота остались с того времени, когда внутрь чуть ли не въезжала техника, – рассказала главный архитектор научно-реставрационного управления. – К тому же земля поднялась и кирпичная стена оказалась под ней – так не должно быть. Проект реставрации предусматривает все эти нюансы.
На реставрацию всей мечети из госбюджета выделено свыше 140 млн рублей. Первый транш на реставрацию в 30 млн рублей подрядчики уже получили, сообщил депутат Ильдар Гильмутдинов.
– Это примерные расчеты. Сама работа еще покажет дополнительные затраты, потому что, как показывает наш опыт, в процессе появляется много моментов, которые требуется заново пересмотреть, – отметил парламентарий.
«Хотим восстановить вид мечети 1802 года»
Работы по реставрации завершат в первой половине 2023 года. За это время храму планируют вернуть первоначальный облик.
– На сегодняшний день на чердаке спрятаны купола, которые были изначально. В советские времена их закрыли потолком. Сейчас стоит вопрос открыть эти купола, сделать два больших молельных зала – женский и мужской. Так было исторически, и мы хотим восстановить вид мечети 1802 года. Там фрески сохранились, где висела люстра, – рассказал имам «Иске Таш» Надир хазрат Шаймуратов.
По словам замгендиректора подрядной компании, в первую очередь рабочие займутся усилением фундамента и проведут комплекс гидроизоляционных мероприятий. Уберут поздние советские конструкции – перегородки, стены и приведут помещение к историческому виду.
– Точно так же планируем провести работы с фундаментами по периметру храма. Будем убирать отмосток, понижать грунт, реставрировать кирпичную кладку. После этого оденем мечеть в строительные леса и почистим под фасадом – это будет подготовка ко второму этапу, – добавил Рустем Хуснутдинов. – Поскольку мечеть оштукатурена, нужно провести дополнительные исследования несущих конструкций и кирпичной кладки. То есть мы сбиваем штукатурку, смотрим, что под ней, и только тогда приступаем ко второму этапу работ.
Представитель научно-реставрационного управления подчеркнул, что они готовы к тому, что состояние конструкций будет очень плохое. Больше всего волокиты, по его словам, предстоит в работе с минаретной стеной, на которую опирается башня.
Главный архитектор ТСНРУ отметила, что реставрационные работы позволят не только вернуть «Иске Таш» исторический облик, но и найти важные артефакты из истории старинной постройки.
– Мечети безумно повезло – она довольно древняя. И мы очень надеемся, что, разобрав внутреннюю отделку, найдем подлинные исторические находки рубежа XVIII и XIX веков. Во время работ мы уже нашли кусочек старинных наличников, – рассказала Рания Раимова. – В своё время, когда реставрировали Галеевскую мечеть, обнаружили очень живописный разрисованный пояс. Здесь декоративные элементы мы вряд ли найдем, потому что «Иске Таш» спроектирована в стиле строгого классицизма, но интересные детали в процессе работы можно найти с большой вероятностью.
Альфинур Сафарова