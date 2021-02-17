Сегодня – день рождения Галимджана Баруди

Галимджан Мухаммаджанович Галеев (Баруди) – выдающийся татарский религиозный деятель, просветитель, педагог. Он родился 17 февраля 1857 года в д. Малые Ковали Казанского уезда (ныне Высокогорского района РТ). Родом из купеческой семьи.

Учился в казанском медресе “Касимия” (“Апанаевское”), где преподавали знаменитые в то время ученые-теологи. Изучил основы веры, сделал первые шаги в постижении арабской, тюркской и персидской культур. С целью получения высшего теософского образования отправляется в 1875 году на учебу в Бухару.

Вернувшись в Казань, стал основателем медресе «Мухаммадия», имам-хатибом 5-й соборной (ныне Галеевской) мечети (1882-1917).

Джадидизм – общественно-политическое движение за обновление жизни общества в XIX – начале ХХ в. был важным этапом становления национального самосознания татарского народа. Поэтому Г.Баруди придавал большое значение идеям религиозного обновления.

С 1891 года в медресе “Мухаммадия” стала применятся новометодная система обучения. Наряду с преподаванием традиционных богословских стали преподаваться светские предметы, что приблизило программу медресе к учебным заведениям европейского уровня. За неимением специальной литературы Г.Баруди сам пишет ряд учебников, многие из которых впоследствии стали классическими образцами учебных пособий для магометанских школ. Это первая на турецком языке новометодная азбука “Савадхан” (1891), учебники по арифметике “Нэмунэи хисап” (1891), арабскому языку “Хосул-эл-ирэб…”(1892), “Хоси-эл-мэшрэб…” (1891), татарско-арабско-персидский словарь “Погатэ солес” (1893) и многие другие. Г.Баруди часто приглашал в свое учебное заведение видных представителей науки и культуры, на таких вечерах бывал и Габдулла Тукай. Не будет преувеличением сказать, что в стенах медресе получил великолепное образование цвет татарской интеллигенции.

Г.Баруди стремился к модернизации ислама. На 3-м Всероссийском мусульманском съезде в Нижнем Новгороде (август 1906) был избран членом президиума, председателем комиссии по реорганизации органов духовного управления мусульман. Член ЦК партии “Иттифак-аль-муслимин” (“Союз мусульман”). В 1906-1917 – главный редактор журнала “Религия и нравственность”. В 1907 за противоправительственную деятельность и панисламистскую пропаганду Г.Баруди был арестован и в 1908 выслан в Вологодскую губернию. После ссылки жил за границей, посетил Берлин, Стамбул, Каир, Мекку и др.

После Февральской революции 1917 г. на 1-м Всероссийском съезде мусульман в Москве Г.Баруди был избран муфтием, впервые в истории России победившим на свободных выборах (до революции муфтий назначался правительством). Возглавил ведомство духовных дел Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири (Милли Идаре). Выступал за культурно-национальную автономию мусульман Внутренней России и Сибири, за отделение религии от государства.

После запрещения деятельности национальных общественных организаций был арестован, затем освобожден и продолжал выполнять обязанности муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания.

1920 году, твердо веря в грядущее торжество разума, Г.Баруди подарил молодой Татарской республике самое большое свое богатство – личную библиотеку, насчитывающую 4288 томов, которую начал собирать еще в середине XIX века его отец. В дальнейшем она составила основу восточного фонда Научной библиотеки КГУ. Современники отмечали у Баруди талант академического ученого, обладающего чувством высокого гражданского долга.

Скончался он в 1921 г. в Москве, куда приехал, чтобы обсудить в правительстве чрезвычайные меры по оказанию помощи голодающим Поволжья.

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