«Многие впервые услышали Азан». В Самарской Соборной мечети прошел день открытых дверей

Побывать в самой большой мечети области жители Самары, вне зависимости от их вероисповедания, национальности, и социального статуса смогли уже не впервые.

По доброй традиции Региональное духовное управление мусульман Самарской области провел день открытых дверей в Самарской Соборной мечети.

Основной целью мероприятия было показать здание мечети, объяснить, как все устроено внутри, как совершается намаз, рассказать кто такой имам, каковы основные ценности и традиции ислама.

Председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин встретил с приветственной речью гостей. Поведал о том, как должен вести себя праведный мусульманин в обществе, что такое чистота веры и души. Объяснил, что верующий человек должен быть положительным примером для окружающих.

Также он дал небольшую историческую справку о мечети. Вместимость ее составляет около пяти тысяч человек. На момент строительства сооружения 1999 год – это была одна из самых больших мечетей в Европе. Высота здания составляет 67 метров, площадь одного этажа – 1200 квадратных метров. Муфтий Талип хазрат объяснил, каков порядок посещения мечети и чтения намаза в условиях эпидемиологических ограничений. Мечеть – это не только место поклонения. Самарская Соборная мечеть – это большой комплекс сооружений, где располагается медресе, магазины с исламской атрибутикой, продуктами питания стандарта Халяль. В здании мечети есть условия для встречи верующих и имама, проведения традиционных обрядов имя наречения и никаха (бракосочетания) согласно нормам ислама. На прилегающей территории проходят мероприятия, во время месяца Рамадан развертывается шатер, где бесплатно кормят всех желающих.

Имамы Ильяс хазрат и Ислам хазрат рассказали о стереотипах в отношении ислама и мусульман, единобожии, что такое вера. Объяснили, что мусульмане верят в Аллаха, книги, пророков, ангелов, судный день и предопределение. Все это познается посредством разума и логики. Как мусульмане относится в другим вероисповеданиям. Религиозных и национальных традициях, в чем разница. Отношениях между мужем и женой, их обязанностях. О том, что на самом деле женщина в исламе имеет много прав и несколько не ущемлена.

Шамиль Галимов – историк – краевед рассказал об истории Самарского края. Неразрывной связи народов, проживавших на территории нашей губернии. Поведал архивные данные о том, что есть мнение ученых относительно начала существования Самары. Свое существование она берет задолго до общепринятой даты зарождения жизни на этой территории. Часть Самарской губернии входила в состав Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и Ногайского ханства, где проживали предки современных татар.

Гости мероприятия посетили музей, расположенный на третьем этаже мечети. Там представлены различные предметы быта, книги, уникальные материалы об истории ислама, фотовыставка мечетей Самарской области. Смотритель и создатель музея Нажип Сайфутдинов провел увлекательную экскурсию по музею.

Участники мероприятия увлеченно слушали всех лекторов, задавали вопросы и с интересом изучали большую мечеть.

В завершении все смогли услышать красивый Азан и стать свидетелями, того как мусульмане совершают коллективный намаз.

Газета «Салям» Руслан Мустафин

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