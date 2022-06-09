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Факиль Сафин избран руководителем Набережночелнинского отделения ВКТ

Факиль Сафин избран руководителем Набережночелнинского отделения ВКТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 09.06.2022 0 10

Избран руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар. Факиль Сафин – татарский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Также он возглавляет самое большое региональное отделение Союза писателей в городе.

Участники учредительного собрания городского отделения Всемирного конгресса татар, которое прошло сегодня в здании татарского драмтеатра, единогласно утвердили его кандидатуру. Ее предложил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

 

 

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