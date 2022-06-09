Факиль Сафин избран руководителем Набережночелнинского отделения ВКТ

Избран руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар. Факиль Сафин – татарский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Также он возглавляет самое большое региональное отделение Союза писателей в городе.

Участники учредительного собрания городского отделения Всемирного конгресса татар, которое прошло сегодня в здании татарского драмтеатра, единогласно утвердили его кандидатуру. Ее предложил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.