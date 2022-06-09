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Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в город Касимов

Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в город Касимов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.06.2022 0 4

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в г.Касимов Рязанской области. Его встретил руководитель Татарской национально-культурной автономии Рязанской области Ильдар Бикуев.

Сегодня Председатель Национального Совета ознакомится с местами проведения торжественных мероприятий. 10 июня здесь  состоится Церемония открытия памятника правительнице Казанского ханства Сююмбике.

Открытие памятника станет частью обширной культурной и научной программы, которую ДУМ РФ проводит в г. Касимове 8-11 июня, приурочив к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии, 870-летию Касимова, а также в честь Года культурного наследия народов России. Здесь ожидается проведение праздничной пятничной молитвы в Ханской мечети Касимова, праздничный концерт для горожан и гостей города, выставки, приуроченные к юбилейным датам  др.

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