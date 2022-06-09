Василь Шайхразиев посетил Татарский центр культуры и искусства им. А.М. Ишимбаева

Сегодня, в рамках рабочего визита в город Касимов Рязанской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин,муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллина и др. почётные гости посетили Татарский центр культуры и искусства им. А.М. Ишимбаева.

Данный центр культуры был открыт в 2014 году в бывшем здании касимовского медресе XIX века. Сегодня в нем работает экспозиция, в которой представлены предметы утвари, музыкальные инструменты и пластинки, книги и фотографии, народные костюмы, рассказывающие о выдающихся личностях, истории, быте, культуре и искусстве татарского народа. Кроме того, в этом центре можно заказать мастер-класс и научится технике арабской вязи.

Экскурсию для гостей провел председатель Региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области Ильдар Бикуев.

Музейные экспонаты размещены в четырёх залах. В первом зале находятся старинные предметы: народные костюмы, музыкальные инструменты, предметы утвари. Во втором зале – фотографии и документы начала 20 века, полиграфическая продукция, информационные выставочные стенды, рассказывающие о выдающихся предках касимовских татар. Третий зал посвящён краеведу, почётному гражданину города Касимова Ахмеду Ишимбаеву. В Четвёртом зале находится музейная экспозиция, посвящённая выдающейся женщине-правительнице Сююмбике.

Для справки:

Ахмед Ишимбаев (1906-1998) – фронтовик, почётный гражданин Касимова, заслуженный учитель РСФСР, краевед. Труды Ишимбаева вошли в народный учебник «Касимов: город и человек», являющийся учебным пособием дисциплины История родного края.