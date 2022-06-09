Василь Шайхразиев осмотрел сквер имени Сююмбике в городе Касимова

Заместитель Премьер-министра Татарстана, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в городе Касимов в Рязанской области. Сегодня он вместе с председателем Духовного управления мусульман России,муфтий шейх Равилем хазратом Гайнутдином, председателем Духовного управления мусульман Камилем хазратом Самигуллиным и делегацией из Татарстана посетил сквер имени Сююмбике.

Сююмбике – первая и единственная женщина-правитель Казанского государства. Парк имени последней татарской царицы появился благодаря проекту поддержки местных инициатив.

Завтра состоится торжественное открытие памятника Сююмбике, который расположен в центральной части сквера. Автором скульптуры стала заслуженный работник культуры Республики Татарстан Альфия Рахматуллина. В церемонии примут участие председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Камил хазрат Самигуллин и другие почетные гости.