В Бавлах откроется «Галерея Рашида Гилазова»

В ближайшее время в Бавлах заработает ещё один культурный очаг – картинная галерея. Её организаторами выступили проживающий в Санкт-Петербурге художник Рашид Гилазов и его супруга, поэтесса Халида Гилазова.

Гилазовы каждый год, приезжая в родные края, успевают удивлять земляков своим искусством и талантом. А в этом году и вовсе решили открыть в центре города Бавлы “Галерею Рашида Гилазова”.

“Все картины разместить в одном зале невозможно, – говорит Рашид Гилазов. – За полвека мною созданы более четырех тысяч картин, из них около двух тысяч — только в Бавлах. Мои выставки прошли в таких крупных городах, как Москва, Париж, Неаполь, Казань, а также картины были представлены в Германии. Сегодня с удовольствием создаём галерею в Бавлах”.

Приехав в Бавлы, Рашид Гилазов уже успел создать картину, где изобразил Салиховскую гору.

Совсем скоро бавлинцы смогут полюбоваться работами художника. Дата открытия выставки будет известна позже.

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