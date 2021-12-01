Сегодня состоится расширенное заседание Национального Совета ВКТ

Сегодня в здании Исполкома Всемирного конгресса татар состоится расширенное заседание Национального Совета ВКТ. На мероприятии будут подведены итоги работы за 2021 г. и утвержден план работы на 2022 год.

В предстоящем году работа Всемирного конгресса татар и всего татарского мира будет организована под девизом «Мы вместе! В единстве наша сила!». Утвердить вышеупомянутый девиз планируется также в ходе очередного заседания. Стоит отметить, что в 2022 году состоится и празднование 30-летнего юбилея организации, в рамках которого ожидается проведение VIII Съезда Всемирного конгресса татар. Также на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с 1100-летием официального принятия ислама Волжской Булгарией.

К сожалению, в работе заседания Нацсовета, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, представители из регионов РФ и из стран зарубежья примут участие только в режиме Zoom-конференции.