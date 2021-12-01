В Нацбиблиотеке РТ презентовали путеводитель по муралам Альметьевска

В Национальной библиотеке Татарстана в рамках фестиваля «Текст» состоялась презентация книги «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску». Сборник стал совместным проектом паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» и независимого издательства «Юлбасма».

В книге собрана информация про муралы в Альметьевске, цитаты художников, творческие задания для выполнения, комиксы и фотографии. Сборник рассказывает о паблик-арте, Альметьевске и уличных видах искусства в доступной форме. «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску» издана на двух языках — русском и татарском.

На презентации участникам рассказали о том, как проводилась работа над изданием.

«Нам был интересен формат путеводителя. Несмотря на то, что у нас есть опыт издания путеводителей, мы все еще были в поиске, каким должен быть путеводитель сегодня. И эта книга стала для нас самих открытием о том, каким путеводитель может быть. Оказывается, он может быть как комикс. И эта идея пришла не сразу. Мы превращали ее в комикс, чуть ли не перед самим изданием. Это совершенно новый формат книги. Это могут использовать в своей работе гиды. Все в понятном формате написано», — рассказала руководитель издательства «Юлбасма», выпускающий редактор книги Гузель Хасанова.

Купить книгу можно в книжном магазине Центра современной культуры «Смена», Татарском книжном магазине, интернет-магазине «Юлбасма», на Ozon, Wildberries и KazanExpress. Ее стоимость начинается от 450 рублей.

Напомним, «Сказки о золотых яблоках» — пятилетний проект по развитию общественных пространств и локальных сообществ Альметьевска. В него входит исследования культуры и события научного и образовательного плана.

entermedia.io