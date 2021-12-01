До окончания приема заявок на участие в конкурсе «Оста вәгазьче» осталось 10 дней

До окончания приема заявок на участие в межрегиональном конкурсе «Оста вәгазьче» от ДУМ РТ осталось 10 дней. Творческое состязание организуется для духовно-нравственного развития татарско-мусульманской молодежи и общества, совершенствования речевых навыков конкурсантов и навыков их публичных выступлений на татарском языке, выявления наиболее талантливых татарских ораторов. Конкурс проводится в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, и в преддверии 1100-летия принятия Ислама в Волжской Булгарии.

Стать участниками могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно условиям конкурса, они не должны на профессиональной основе заниматься религиозной деятельностью – работать имамом, хазратом и мугаллимом в мечети и медресе.

Конкурс пройдет в 3 этапа. На первом этапе участники должны до 10 декабря 2021 года по заданным темам направить тексты проповедей на татарском языке по электронному адресу: [email protected]. Далее на основании критериев наилучшие работы будут отобраны для участия в финале. Финал пройдет в формате выступлений с вагазами собственного сочинения. Для написания проповедей даются 5 тем:

Тема 1: «Заманча технологияләр: безгә файдамы, зыянмы?»

Тема 2: «Туган тел – Аллаһтан әманәт».

Тема 3: «Әйләнә-тирә мохитне саклау – фарыз гамәл».

Тема 4: «Заман һәм мөселман гаиләсе».

Тема 5: «Куллану җәмгыятенең» («Общество потребления») көнбатыш моделенә Исламча караш».

Объем вагаза должен составлять 2-3 страницы печатного текста (Times New Roman; 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5; поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см).

Работы принимаются до 10 декабря 2021 года. До 13 декабря будут определены участники финального этапа. Открытый конкурс с заслушиванием проповедей участников состоится в резиденции ДУМ РТ (Казань, ул. Тукая, 38). Регламент выступлений – 5-7 минут. По условиям конкурса, в вагазах должны быть использованы минимум 1 аят из Куръана с указанием суры и 1 хадис с указанием источника. Конкурсантов будут оценивать по степени раскрытия темы в вагазе, их оригинальности и новизне идей, грамотности и лексическому богатству письменной и устной речи, выразительности, умению работать с аудиторией. Выступления должны соответствовать заданным темам, стилю и жанру, укладываться в выделенное время.

Обладатели призовых мест будут награждены ценными подарками и дипломами.

С вопросами об участии в конкурсе обращаться по телефонам: +79270333142 (Айгуль ханым), +79272401302 (Марат).

dumrt.ru