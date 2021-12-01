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Василь Шайхразиев примет участие в торжественном вечере, посвященном 30-летию Уфимского татарского театра «Нур»

Василь Шайхразиев примет участие в торжественном вечере, посвященном 30-летию Уфимского татарского театра «Нур»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 01.12.2021 0 11

3 декабря 2021 года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев отправляется в Республику Башкортостан. Основной целью поездки в регион является участие в торжественном вечере, посвященном 30-летию Уфимского татарского театра «Нур».

Программа двухдневного визита включает награждение участников проекта «Кем син? Мин – татар!», которое состоится 3 декабря. Затем, 4 декабря, председатель Нацсовета ВКТ отправится в Стерлитамакский район, где запланировано посещение ряда учебных заведений. Празднование 30-летнего юбилея Уфимского татарского театра «Нур» состоится вечером того же дня.

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