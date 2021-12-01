В Казани проходит расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

В эти минуты в Исполкоме Всемирного конгресса татар началось расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар. Ведет заседание заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией совещание проходит в режиме онлайн.

На повестке дня стоит два основных пункта: отчет о деятельности Всемирного конгресса татар за 2021 год и утверждение плана работы ВКТ на 2022 год.

По словам Шайхразиева, вести работу в следующем году следует под девизом «Мы вместе! В единстве наша сила!». «Это послужит неким продолжением Всероссийской переписи населения», – отметил председатель Нацсовета. Он также упомянул о предстоящих значимых событиях для татарского мира и конгресса, в частности. А именно: празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летнего юбилея организации, в рамках которого ожидается проведение VIII Съезда Всемирного конгресса татар.