tatruen
Главная / Новости / В Казани проходит расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар
В Казани проходит расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

В Казани проходит расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.12.2021 0 59

В эти минуты в Исполкоме Всемирного конгресса татар началось расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар. Ведет заседание заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией совещание проходит в режиме онлайн.

На повестке дня стоит два основных пункта: отчет о деятельности Всемирного конгресса татар за 2021 год и утверждение плана работы ВКТ на 2022 год.

По словам Шайхразиева, вести работу в следующем году следует под девизом «Мы вместе! В единстве наша сила!». «Это послужит неким продолжением Всероссийской переписи населения», – отметил председатель Нацсовета. Он также упомянул о предстоящих значимых событиях для татарского мира и конгресса, в частности. А именно: празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летнего юбилея организации, в рамках которого ожидается проведение VIII Съезда Всемирного конгресса татар.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.