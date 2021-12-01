Данис Шакиров отчитался о работе Всемирного конгресса татар за 2021 год

Сегодня состоялось расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. В собрании приняли участие 135 человек, из них 75 членов Национального совета Всемирного конгресса татар, 60 представителей татарской общественности. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в режиме онлайн.

Данис Шакиров, отчитываясь о деятельности Всемирного конгресса татар за 2021 год, рассказал о встречах заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с руководителями и представителями татарских общественных объединений в городах федеральных округов.

“В ходе данных встреч, прошедших в семи федеральных округах России, были определены цели, поставлены задачи, перед руководством регионов были подняты вопросы, волнующие татарскую общественность”, – сказал руководитель.

По словам Даниса Шакирова, подобные мероприятия способствовали решению многих проблем, волновавших татар на протяжении многих лет. Так, в Якутии татарской организации был выделен офис, в Новосибирске открыт Центр татарской культуры, в Бурятии – татарский дом, в Ростове-на- Дону татарскому культурному центру выделено здание, а в Большереченском районе Омской области отведена земля под татарское кладбище.