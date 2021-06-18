Сегодня в Доме татарской книги пройдёт вечер памяти Джавада Тарземанова

Мероприятие, приуроченное ко дню рождения татарского детского писателя, кандидата технических наук Джавада Тарземанова (1920 — 1995), под названием «Урман серләре» (Секреты леса) состоится сегодня, 18 июня, в 14.00. Событие будет состоять из двух частей: встречи с родственниками писателя и просмотром специального музейного спектакля по мотивам знаменитого произведения «Шуктуган».

Личность Джавада Тарземанова одинаково значима и для мира науки, и для мира литературы, ведь он не только писатель, но и представитель технической интеллигенции, кандидат технических наук, Заслуженный деятель науки ТАССР. В его творчестве гармонично переплетаются знания точных наук с литературным замыслом, популяризация ученых нашего края проходит красной нитью в его творчестве.