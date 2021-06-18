Академику Индусу Тагирову был вручен диплом Почетного доктора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

В Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ прошло расширенное заседание Ученого совета Института истории, посвященное 85-летию доктора исторических наук, профессора, действительного члена АН РТ Индуса Тагирова.

В мероприятии выступил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и поздравил юбиляра от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета ВКТ Василя Шайхразиева.

В рамках мероприятия пройдет презентация двух книг И.Р. Тагирова, изданных при содействии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Книга “Тагиров И.Р. По стопам истории: сборник статей. Казань, 2021. 308 с.” представляет собой сборник статей и очерков И.Р. Тагирова последних лет. В статьях автор размышляет об актуальных вопросах истории России и Татарстана, о взаимоотношениях истории, культуры и политики, вспоминает о выдающихся личностях в истории и современности.

В издании “Тагиров И.Р. Воспоминания. Казань, 2021. 220 с.” историк и общественный деятель И.Р. Тагиров в своих воспоминаниях рассказывает о своем жизненном и творческом пути. Вдумчивый рассказ о жизненных событиях автор переплетает с портретами современников, встреченных им на жизненном пути – в годы учебы и работы в Казанском университете, а также во время активной общественной деятельности.

Также состоялось торжественное вручение академику И.Р. Тагиовру диплома Почетного доктора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, присвоенного ему решением Ученого совета Института.

Институт истории удостаивает звания «Почетный доктор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ» лиц, внесших значительный вклад в развитие гуманитарной науки, истории татарского народа и татароведения, чьи заслуги признаны научной общественностью Республики Татарстан, Российской Федерации, мировым сообществом. В числе почетных докторов Института истории им. Ш.Марджани АН РТ генеральный секретарь Организации Исламская конференция Экмеледдин Ихсаноглу, директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский, академик АН РТ М.А. Усманов, доктор исторических наук В.В. Трепавлов и другие.