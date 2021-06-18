В Казани открылась выставка «Татарстан на памятных монетах»

«Татарстан на памятных монетах» в Казани на Баумана открылась выставка, под открытым небом. Редкие монеты представлены впервые в истории Национального банка республики. Разместили их на фотополотнах. На крупных снимках можно рассмотреть каждую деталь.

Несмотря на немалый тираж, найти сегодня такую серебряную трехрублевую можно только в коллекциях нумизматов. Это одна из первых памятных монет с изображением Татарстана. На обороте Казанский Кремль, а вот на этой отчеканили портрет Габудллы Тукая в честь 130-летия поэта. Монета вышла в серии «Великие личности России».

На монетах историческая летопись, тысячелетие Казани, Чемпионат мира по футболу, по водным видам спорта, на улице Баумана 22 фотореверса. Места, людей и события можно рассмотреть в деталях.

Одна из важных событий 2017-го выпуск первых в новом тысячелетии банкнот, номиналом 200 и 2000 рублей. В голосовании тогда участвовала и Казань. Этому событию и посвятили монету. Одна из самых больших в коллекции – это 1 килограмм чистого серебра, всего таких выпустили 75 монет, номиналом 100 рублей.

А вот самая дорогая монета весом тоже 1 килограмм только золота. Выпустили ее в 2013 посвятили видам спорта Всемирной Универсиады в Казани.

Среди самых увесистых монета с изображением Древнего Болгара. Качество прув значит высшее – зеркальная поверхность, ювелирная точность в образах минаретов и мавзолеев городища. Выпуск памятных монет продолжается – уже в следующем году из драгоценных металлов отчеканят монеты с изображением Свияжска и Казани — города трудовой доблести.

trt-tv.ru