Школьники из поселка Октябрьский получили в дар от Татарстана инструменты для уроков труда

Дар школьникам передал президент и основатель компании «Агава», владелец федеральной сети DIY-гипермаркетов «Мегастрой» Владимир Малыгин.

В ноябре прошлого года Сысертский городской округ Свердловской области и Лаишевский муниципальный район Республики Татарстан заключили Соглашение о сотрудничестве. В марте 2021 года Лаишевская делегация посетила с дружественным визитом Сысертский округ. В составе делегации был и Владимир Анатольевич, при посещении школы №18 в Октябрьском он пообещал ребятам помочь с инструментами.

И вот для кабинета уроков труда получены наборы инструментов. В церемонии вручения подарков присутствовала заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина. Она рассказала ребятам о Республике Татарстан, о Казани, о дружественных взаимоотношениях между субъектами Российской Федерации и между муниципалитетами. Фавия Ахтямовна пожелала ребятам больших успехов в учебе и в труде.