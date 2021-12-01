На заседании Национального Совета обсудили деятельность Всемирного конгресса татар

Сегодня на расширенном заседании Национального Совета Всемирного конгресса татар ряд спикеров выразили свои мысли относительно деятельности ВКТ в 2021 году.

Перед участникми заседания выступил советский и российский историк и общественный деятель, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Татарской АССР, академик Академии наук Республики Татарстан, Депутат Государственного совета РТ в 1995—2009 годах, один из организаторов и первый председатель исполкома Всемирного конгресса татар Индус Тагиров.

-Наш народ считается образцовым в экономических отношениях, национальных и религиозных вопросах. Поэтому на нас лежит большая ответственность. Всемирный конгресс татар и другие татарские организации чувствуют эту ответственность и это отражается на их деятельности, – подчеркнул он.

Общественный деятель , заслуженный работник культуры ТАССР, кандидат педагогических наук, доктор исторических наук, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар в 2002-2020 годах, депутат Государственного Совета РТ 3 — го, 4-го и 5-го созывов Ринат Закиров также положительно оценил деятельность конгресса татар:

-Чтобы вырастить поколение, которое будет любить свой народ и свой родной язык, важно, чтобы гармонизировали национальное и религиозное воспитание. Необходимо объединить вокруг мечетей татароязычную молодежь. Если мы ставим своей главной целью воспитание детей на родном языке, значит, у нас будет большое будущее, – сказал он.

Также на заседании Национального Совета выступила Глава Уленкульского сельского поселения Большереченского района Омской области Лейла Мухаметшина.

Она поблагодарила соотечественников, оказавших помощь после трагедии в селе Каракуль, которая произошла в мае текущего года. Из-за страшного пожара жители деревни остались без крова.

– Президент Татарстана Рустам Минниханов и правительство Омской области первыми оказали помощь пострадавшим от пожара. Мы получили помощь от наших соотечественников из Австрии, Австралии, Дании, Финляндии, Казахстана. Это стало прекрасным примером единства нашего народа не только праздники, но и в тяжелые времена,- отметила Лейла Мухаметшина.

Особое внимание уделяется нашим соотечественникам, проживающим вдали от исторической родины. Это подчеркнула и председатель Общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр» «Туган тел» Республики Кыргызстан Гульсина Улмаскулова:

– Недавно делегация во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетила Кыргызскую Республику. Они встретились с татарами, проживающими здесь, ознакомилась с нашей деятельностью. Мы очень благодарны за постоянную поддержку и участие в таких встречах.

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев подвел итоги заседания и отметил, что вести работу в следующем году следует под девизом «Мы вместе! В единстве наша сила!».

Лейсан Хаерова