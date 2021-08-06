Славный путь ветерана

Ильгизар Загидович Шарипов. Пожалуй, нет в Ибресинском районе Чувашии человека, который не знает его. Ильгизар Загидович не только ветеран спорта, но является и зачинателем всех добрых дел, связанных с проведением массовых спортивных мероприятий. Несмотря на преклонный возраст (он сегодня отмечает свое 85-летие), его можно видеть и на Ибресинском стадионе, и на встречах со школьниками.

Ильгизар Шарипов – известная личность. Сын татарского народа родился 6 августа 1936 года в городе Тахты-Базар Туркменской ССР, долгие годы жил и играл за сборные команды Актюбинской области Казахстана, защищал честь сборной команды «Кайрат», живет в д. Ширтаны, полиглот, знает почти все языки, относящиеся к тюркской группе. К тому же Ильгизар Загидович является неутомимым краеведом, с 1950 года он собирает материалы о развитии физкультуры и спорта в Ибресинском районе.

Трудно перечислить все заслуги этого неутомимого человека. Сегодня свой славный юбилей он встречает в кругу любимой семьи.

Геннадий Кузнецов

zapobedu21.ru