В селе Кунашак Челябинской области прошла встреча для участниц проекта “Яз чәчәкләре”

Два самых ярких и интересных этапов нашего нового проекта “Яз чәчәкләре” прошли в селе Кунашак Челябинской области.

Долгожданная встреча с нашими юными татарочками на гостеприимной Кунашакской земле запомнится всем надолго.

В рамках Краеведческого этапа участницы посетили исторический музей села и возложили цветы в память об ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

А после девочек ждал ещё один познавательный конкурс – Деревенский, на котором наши Яз чәчәкләре собирали лесные травы и рассказывали об их полезных свойствах, учились правильно заготавливать и вязать березовые веники для бани, пели песни, водили хороводы среди белых берёзок.

Уставшие, но довольные наши татарочки направились к берегу озера Чебакуль, где они вдоволь накупались, наплавались после жаркого дня в целебной воде, а затем все вместе отведали вкусную, наваристую уху и пили татарский чай из самовара с аппетитным Чак Чаком и татарской выпечкой!