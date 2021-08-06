Объявляется республиканский журналистский конкурс для интернет-СМИ «Теле барның юлы бар» – «Знание языка открывает возможности»

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» проводится республиканский журналистский конкурс для интернет-СМИ «Теле барның юлы бар» – «Знание языка открывает возможности» (далее – Конкурс).

Целью конкурса является выявление, а также поощрение журналистов и редакций средств массовой информации, развивающих проекты в сети Интернет.

Общий призовой фонд составляет 140 000 рублей. В конкурсе будут определены победители (I, II и III место).

Прием конкурсных заявок осуществляется до 15 августа 2021 года (включительно).

Подробная информация о Конкурсе по следующей ссылке:

https://tatmedia.tatarstan.ru/index.htm/news/1997016.htm