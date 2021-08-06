В рамках Дней культуры Татарстана пройдет показ фильмов и игра КВН

В Москве в рамках Дней культуры Татарстана состоится показ фильмов и игра татарской лиги КВН. Мероприятия пройдут 15 августа в Татарском культурном центре Москвы.

Москвичи увидят три фильма.

Начало в 16:00.

Кинолента «Аура любви» посвящена писателю Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой.

В декабре этого года исполнится 120 лет со дня рождения Кави Гибатовича – видного татарского писателя, общественного деятеля, переводчика. Он один из организаторов и первый председатель Союза писателей ТАССР. Роман Кави Наджми «Язгы жиллэр» («Весенние ветры») в 1950 году был удостоен Сталинской премии.

В апреле текущего года также исполнилось 120 лет со дня рождения его музы – супруги Сарвар Сабировны, талантливой писательницы и переводчицы художественной литературы.

Он родом из Нижегородской области (ранее Симбирская губерния), она из Оренбургской, а познакомила их Казань. Всю жизнь Сарвар Сабировна была верным соратником и доброжелательным критиком произведений мужа.

В 1937 году Кави Наджми арестовали по обвинению в «Султангалиевщине», через полгода та же участь постигла и супругу. Её судили раньше и этапировали в Сиблаг. Их сын Тансык на два года остался один.

«И вот наконец мы получили долгожданную телеграмму: «Из Омска… Еду семьдесят первым. Сарвар». Когда в окне одного из вагонов мы увидели родное и дорогое всем нам лицо — папа и я заплакали. Только дома я обратил внимание на мамины опухшие руки и ноги. Она рассказала о том, как отморозила их на лесоповале в страшные сибирские морозы», – вспоминал Тансык Кавиевич.

Документальный фильм снят в 2003 году ТРК «Новый век». Автор и ведущая Райса Гаряева.

Режиссер – Роза Сабитова.

Продолжительность – 30 мин.

В показе примет участие правнук Кави Наджми – Константин Колпаков.

_______________________________________________________________________

Режиссер и продюсер Сергей Батаев представит два своих фильма.

Сергей – выпускник Казанского театрального училища, ГИТИСа и Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Родился и вырос в Республике Татарстан, в Алексеевском районе.

«Старый вояка» – именно с этой короткометражной лентой режиссер дебютировал в 2018 году. В ней свою последнюю роль сыграл народный артист СССР Владимир Этуш.

В ее основу легла история прапрадедушки режиссера. Вернувшись с фронта домой в глухую деревню, он мечтал услышать долгожданную новость о победе. Но умирает 9 мая 1945 года на рассвете, так и не узнав, что война закончилась.

Фильм показывали на телеканале «Культура», кинофестивалях, он объездил достаточно большое количество стран и российских городов, получил хорошие отзывы от жюри.

Продолжительность – 12 мин.

_________________________________________________________________________

Съемки короткометражного фильма «Бойцовская рыбка» прошли в Алексеевском районе Республики Татарстан. В основу сюжета легли автобиографические моменты режиссера, основанные на отношениях взрослых и детей одной простой сельской семьи.

Главные роли в ленте исполнили актер Сергей Горобченко и актриса театра «Ленком» Наталья Щукина.

Продолжительность – 23 мин.

Для посещения кинопоказов нужно пройти регистрацию по ССЫЛКЕ

_______________________________________________________________________

В 18.00 состоится игра татарской лиги КВН.

Она пройдет при организационной поддержке татарской лиги КВН Татарстана “Әйдә, шаяРТ”, Всемирного форума татарской молодежи.

В игре примут участие команды из всех регионов Центрального федерального округа страны, в том числе Москвы.

Шутить участникам можно будет на татарском и русском языках, но за использование татарских слов и выражений жюри начислит дополнительные баллы.

Желающие смогут прийти на игру и поддержать свою команду, пройдя регистрацию по ССЫЛКЕ.

mincult.tatarstan.ru