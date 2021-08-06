Татарская молодежь Афганистана интересуется историей и культурой татарского народа

Сегодня в гостях Всемирного конгресса татар побывали два студента из Афганистана – Курбан Назар Назари и Сакиб Таджутдин. Оба молодых человека получают образование в Астраханском государственном техническом университете. Ребята также изучают татарский язык на онлайн-курсах, организованных Всемирным конгрессом татар для татар Афганистана.

Гостей принял руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров. Как стало известно, студенты получают образование в Астрахани в соответствии с квотой, выделенной Россией для граждан Афганистана. Они рассказали о своих впечатлениях о Казани и о том, что для них крайне интересна татарская история.

Данис Шакиров предложил молодым людям посетить Болгар, побывать в Кырлае, познакомиться с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая. В конце встречи он подарил им книгу “Татар дөньясы” (“Татарский мир”), посвященную истории татар.

Напомним, что с участием заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева неоднократно проводились телемосты с татарами Афганистана. Как следствие, теперь для желающих изучать татарский язык организованы онлайн-курсы. Ранее в Афганистане татары после рождения ребенка не могли вписать в свидетельство о рождении свою национальность как татарин. Так как они не были включены в Конституцию как нация и в электронном варианте такой графы не было. При поддержке Татарстана этот вопрос был решен положительно. В настоящее время известно, что в 14 провинциях Афганистана проживает более 700 тыс. татар.