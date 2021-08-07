Гастроли самого северного оперного театра мира пройдут в Казани 1 и 2 сентября

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона впервые приезжает в Казань в рамках Федеральной программы “Большие гастроли”. Спектакли пройдут 1 и 2 сентября 2021 года на сцене театра им. Мусы Джалиля.

Для казанского зрителя театр приготовил две самые громкие премьеры минувшего 50-го юбилейного сезона – мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий» и эксцентрический балет «12 стульев». Гастроли состоятся благодаря личному участию руководства двух дружественных республик.

1 сентября – мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий»

Современный, яркий, музыкальный спектакль о жизни инстаграм-блогера — это абсолютно новое сценическое произведение, созданное специально по заказу театра. Над мировой премьерой, которая состоялась 21 мая 2021, работали постановщики из Казахстана, Беларуси, Москвы, Перми и Екатеринбурга, а возглавил их директор и художественный руководитель театра, режиссер-постановщик данного спектакля Сергей Юнганс.

Современная и классическая хореография, драматическое действие, музыка разных жанров в оригинальной оркестровке – все это объединил в себе мюзикл о жизни в сети Instagram «Калейдоскоп иллюзий». Спектакль включает в себя восемь новелл, каждая из которых является самостоятельным художественным произведением: неповторимым, колоритным, модным и изысканным. Зрителю предстоит наблюдать за тем, как главная героиня Ангелина Легкая идет к своей мечте, создавая контент для своего блога о путешествиях и стиле жизни. Героиня в своих фантазиях переносится в разные эпохи. События, происходящие в социальной сети, становятся главным двигателем сюжета. Актерская игра, костюм, световая партитура, звучание музыки и каждая деталь декорации объединяются в спектакле в единую сценическую картину, воплощая целостный художественный образ. В финале спектакля героиня достигает своей цели — 50 000 000 лайков, но действие приобретает неожиданный оборот — все надежды рушатся.

2 сентября – эксцентрический балет «12 стульев»

Балет «12 стульев» на музыку легендарного композитора Геннадия Гладкова поставлен по мотивам самой известной и любимой с детства всеми жителями постсоветского пространства одноименной картины Марка Захарова. За реализацию проекта отвечала постановочная группа минского театра Территория мюзикла: хореограф – Дмитрий Якубович, режиссёр – Анастасия Гриненко, и художник – Андрей Меренков. Классики ждать не стоит, это спектакль-эксперимент, взрыв красок, сочное, динамичное действо, которое заставит выйти за рамки привычного не только артистов, но и зрителей. «12 стульев» в версии СахаОпераБалет – это некий синтез искусств, когда советский авангард «приправлен» элементами драмы, живописью и…. рок-н-роллом. В 12 разных эпизодах мелькают бюрократы и цыгане, нэпманы и нэпманши, служащие и беспризорники, архангел Гавриил и безусловно Киса Воробянинов и Остап Бендер. Герои яркие, запоминающиеся в невероятных костюмах, безупречно передающих стиль эпохи Ильфа и Петрова. В постановке заняты ведущие солисты балета Якутии.

Партитура полна латиноамериканских ритмов, которые использует Гладков: танго, шимми и рок-н-ролл, классика. При этом такая поли-стилистика необычайно гармонична. Создать подобный музыкальный материал под силу далеко не каждому композитору. Сегодня это безусловная жемчужина репертуара СахаОпераБалет.

Гастроли Театра оперы и балета Якутии в Казани проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» в рамках программы «Большие гастроли» и станут первыми в туре по Поволжью, в который войдут столицы четырех регионов – Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Ульяновск.