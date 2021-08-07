29-30 августа звуки торговли и запахи национальных блюд заполнят Старо-татарскую слободу Казани

29-30 августа звуки торговли и запахи национальных блюд заполнят Старо-татарскую слободу. Здесь состоится фестиваль, объединяющий татарские городские сообщества, «Сенной базар» («Печән базары»).

Фестиваль «Печән базары» снова пройдёт на своем историческом месте – в Старо-Татарской слободе, в атмосфере легендарного Сенного базара. Кроме полюбившихся казанцам дизайн-маркета и акустической сцены, фестиваль готовит для своих гостей множество других локаций. На фудкорте вы получите вкусные национальные блюда с душистым чаем, а в университете @univer.tatar под открытым небом вас ожидает духовная пища.

Ждем вас на фестивале татарской городской культуры! Не забывайте пригласить своих друзей, родных и соседей.

Дресс-код: татарская национальная одежда

29-30 август, 12:00-22:00

Старо-Татарская слобода