Слушатели курсов по основам духовной культуры татарского народа при ДУМТО поставили спектакль на татарском языке

Театрализованную постановку по мотивам татарской народной сказки «Две дочери» подготовили слушатели курсов по основам духовной культуры татарского народа при ДУМ ТО.

Мероприятие прошло в целях популяризации татарской культуры и языка. Инициатором выступил преподаватель курсов, кандидат педагогических наук Рафаэль хазрат Гадиев.

Зрителями стали члены руководства ДУМ ТО, преподаватели примечетских воскресных школ и прихожане мечетей.

Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков высоко оценил энтузиазм и старание организаторов мероприятия, отметив важность проведения подобных просветительских акций, способствующих сохранению самобытной культуры татарского народа.

В апреле слушатели курсов по основам духовной культуры татарского народа под руководством Рафаэля Галимзяновича планируют организовать творческий вечер, посвящённый памяти татарского поэта Габдуллы Тукая, а после месяца Рамадан, спектакль по мотивам сказки «Две дочери» смогут увидеть большее количество зрителей.

muslim.ru