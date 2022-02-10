Состоялось заседание рабочей группы по подготовке Всероссийского форума «Татары Пензы: национальная самобытность и религия»

9 февраля в офисе Татарской национально-культурной автономии Пензенской области состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийского форума «Татары Пензы: национальная самобытность и религия», посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, в котором приняли участие представители духовенства – председатель РО «РДУМ Пензенской области в составе ЦДУМ России» Ислям-хазрат Давыдов,заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Ильдар-хазрат Нигматулин, председатель РОО «Исламский Культурно – просветительский центр Пензенской области» Аббясов И.Х., заместитель Министра культуры и туризма Мавлюдов И.Н., члены исполкома татарской автономии Пензенской области Зелимов Р.А., Рахматулин А.Ш., Самочкина Г.Х. , Мухамеджанова В.Ф., ректор Института регионального развития Пензенской области Белорыбкин Г.Н., представитель научного сообщества Гагаев П.А.

Открыл заседание председатель татарской автономии Пензенской области Жиганша Туктаров. На повестку дня вынесли следующие вопросы:

– Создание оргкомитета форума.

-Определение тем дискуссионных площадок (пленарного заседания).

-Организация экскурсии в столицу Золотой Орды Наровчат (г.Мохши)

-Проведение ряда мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По итогам заседания были определены организаторы, партнеры и члены оргкомитета проекта.

Татарская автономия Пензенской области