В театре Тинчурина начинаются экскурсии «Театр к свету ведет»

В честь 135-летия драматурга, актера, режиссера Карима Тинчурина в театре Тинчурина запускаются экскурсии «Театр к свету ведет!» («Театр яктылыкка, нурга илтэ!»).

Как рассказала руководитель музея театра, заслуженный деятель культуры Татарстана Розалия Чабатова, экскурсии будут организованы в двух форматах. Каждый вторник и пятницу в музее театра Тинчурина перед спектаклем для зрителей пройдут экскурсии. Во время мероприятия зрителям расскажут интересные факты из жизни Тинчурина, также можно будет ознакомиться с историческими экспонатами, личными вещями, рукописями и архивными документами основателя театра.

Второй формат экскурсий, которые будут проходит в 15:00 часов каждой среды и пятницы, дает зрителям открыть для себя театр таким, каким еще не видели. Легендарные постановки театра имени Карима Тинчурина, архитектура и закулисье, декорации и костюмы, легендарные режиссеры и актеры – все это славная и трагическая история.

Экскурсия в театр Карима Тинчурина – возможность осмотреть пространства легендарного театра, узнать его богатую историю, участники которой не только Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Гульсум Болгарская, Рокия Кушловская, Кашифа Тумашева, но и выдающие актеры и режиссеры Равиль Тумашев, Вера Минкина, Асгать Мазитов, Фердинанд Фарсин, Люция Фарсина, Наиль Шайхутдинов и Исламия Махмутова.

Пресс-служба театра К.Тинчурина